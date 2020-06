Lungenlappen-Operation bei Neugeborenem am LKH Graz geglückt

Eine besondere Operation am Grazer Universitätsklinikum hat geklappt: Ärzte haben im April - während der Coronakrise - einem neugeborenen Mädchen einen krankhaften Lungenlappen entfernen müssen. "Noch nie zuvor wurde in Österreich eine solche Operation an einem so kleinen Baby durchgeführt", teilte das Klinikum am Freitag mit. Die kleine Judith ist zwei Monate nach der OP wohlauf.

SN/APA (LKH-UNIV. KLINIKUM GRAZ)/MA Die kleine Judith ist zwei Monate nach der OP wohlauf