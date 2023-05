Machetenangriff in Wien: Spuren weisen nach Frankreich

Im Zusammenhang mit der Tötung eines 31-jährigen Nordafrikaners, der vor knapp zwei Wochen in Wien-Brigittenau von mehreren Männern mit Macheten getötet wurde, deuten die Spuren darauf hin, dass ein Teil der Täter aus Frankreich angereist sein dürfte. Der 24-Jährige, der als mutmaßlicher Tatbeteiligter in U-Haft sitzt, hatte zuletzt in Frankreich gelebt und war illegal nach Österreich eingereist. Seine Ehefrau befindet sich in Frankreich.

Festgenommener 24-Jähriger hielt sich illegal in Österreich auf