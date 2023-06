Mädchen brach durch Lichtkuppel in Einkaufszentrum

Ein neunjähriges Mädchen ist am Montagnachmittag in Bad Gleichenberg (Steiermark) durch die Kunststofflichtkuppel eines Einkaufszentrums gebrochen und rund vier Meter auf das Verkaufspult eines Modegeschäfts abgestürzt. Laut Polizei erlitt es dabei eine Fraktur und wurde nach Erstversorgung durch einen zufällig anwesenden Arzt in die Kinderchirurgie des LKH Graz geflogen.

Die Mutter des Mädchens war mit einer Freundin und deren ebenfalls neunjähriger Tochter in einem Restaurant zu Gast - nachdem Essen bestellt worden war, gelangten die beiden Kinder durch das Übersteigen einer Kette über eine Stiege auf das begrünte Dach des Einkaufszentrums. Dort befinden sich mehrere Kunststofflichtkuppeln von Geschäftsräumen. Durch eine davon brach das Mädchen durch.