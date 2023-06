Mädchen missbraucht: Teilbedingte Haft für 22-Jährigen

Ein 22-jähriger Niederösterreicher, der von 2017 bis 2019 mehrere Mädchen zwischen elf und 13 Jahren sexuell missbraucht haben soll, ist am Dienstag in Eisenstadt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Absitzen muss er ein Jahr, zwei werden ihm bedingt nachgesehen. Vom Vorwurf der Vergewaltigung wurde er im Zweifel freigesprochen. Objektiv habe er das Delikt zwar begangen, meinte Richterin Gabriele Nemeskeri, ein Vorsatz könne ihm aber nicht nachgewiesen werden.

Freispruch im Zweifel zum Vorwurf der Vergewaltigung in Eisenstadt

Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht teilweise schuldig, bestritt aber, das Alter der Mädchen gewusst zu haben, und gab an, er habe die Bitte seiner damaligen 15-jährigen Freundin, mit dem Geschlechtsverkehr aufzuhören, nicht gehört. Die junge Frau gab an, sie habe den heute 22-Jährigen 2019 während dem Geschlechtsverkehr dazu aufgefordert aufzuhören, weil sie Schmerzen gehabt habe. Das und ihre Versuche, ihn von sich wegzudrücken, habe er aber ignoriert und sie festgehalten. Der Niederösterreicher beteuerte vor Gericht, dass er davon nichts mitbekommen habe: "Das habe ich nicht gehört, wir haben zu dem Zeitpunkt sehr laut Musik laufen gehabt." Weil man ihm nicht nachweisen könne, ob er es "wirklich gecheckt" habe, werde er ihm Zweifel von der Vergewaltigung freigesprochen, erläuterte die Richterin.

Schuldig gesprochen wurde der 22-Jährige hingegen wegen schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger in drei Fällen - in einem Fall erfolgte ein Freispruch, weil die damals 13-Jährige selbst angab, er habe sich zwar angenähert, aber gleich aufgehört, als sie sexuelle Handlungen zurückwies. Bei den drei anderen Elf- bis 13-Jährigen, die öfter in seiner Wohnung waren, weil sie seinem Freundeskreis angehörten, glaubte das Schöffengericht seine Verantwortung - er habe das Alter nicht gewusst und eine 13-Jährige unter Drogeneinfluss mit seiner damaligen Freundin verwechselt - nicht.

Ebenfalls schuldig gesprochen wurde der Angeklagte, weil er eine Zwölfjährige über Soziale Netzwerke dazu aufgefordert haben soll, ihm Nacktfotos zu schicken. Außerdem soll er ihr gedroht haben, die Fotos, die er bereits von ihr habe, zu veröffentlichen, wenn sie nicht weitere schicke.

Mehrere Körperverletzungen gestand der 22-Jährige ein. Im Schwimmbad habe er Mädchen aus seinem Freundeskreis manchmal fest aufs Gesäß geschlagen. Als sexuelle Belästigung, wie angeklagt, sei das aber nicht zu qualifizieren, meinte Nemeskeri. Ebenso geständig war der Niederösterreicher zum Vorwurf des gewerbsmäßigen Diebstahls, zu dem er auch verurteilt wurde. Als Reinigungskraft habe er in einem Unternehmen im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha immer wieder Geld gestohlen, um sich seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Separat verhandelt wird noch der Besitz von pornografischen Darstellungen Minderjähriger.

Der 22-Jährige nahm das Urteil an. Es ist aber noch nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab. Nach der Entlassung aus der Haft muss der Niederösterreicher eine Männerberatung machen.