Mädchen nach Fenstersturz in Wien außer Lebensgefahr

Ein Kleinkind, das am vergangenen Dienstag in Wien-Ottakring nach einem Sturz aus einem Fenster im künstlichen Tiefschlaf war, ist inzwischen außer Lebensgefahr. Eine Sprecherin des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) bestätigte gegenüber der APA eine dementsprechende Meldung auf "orf.at". Demnach wurde die Kleine am Samstag von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt.

SN/APA/HANS PUNZ Das Mädchen fiel aus dem zweiten Stock