Mädchen stürzte in Niederösterreich in Brunnen

Eine Neunjährige ist Mittwochabend in Hadersdorf am Kamp (Bezirk Krems) in einen Brunnen gefallen. Das Mädchen dürfte kurz vor 20.30 Uhr beim Spielen mit einem anderen Kind in den zwölf Meter tiefen Schacht gestürzt sein. Der Lebensgefährte der Mutter kletterte hinterher und hielt die Neunjährige bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte über Wasser. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen ins Universitätsklinikum Krems gebracht, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Zum Unfall kam es laut Polizei während eines Besuchs bei einer anderen Familie. "Der Brunnenschacht war nur durch zwei rund fünf Zentimeter dicke Styroporplatten abgedeckt", sagte Baumschlager. Die alarmierte Feuerwehr befreite zunächst das Kind und dann den Mann. Er wurde laut ORF NÖ ebenfalls mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Weitere Erhebungen waren laut dem Sprecher im Laufen. Geprüft werde u.a., ob die Aufsichtspflicht verletzt wurde.