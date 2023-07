Mängel im Seniorenheim - wie es nicht sein soll

Bei Weitem nicht alles perfekt. In einzelnen Seniorenheimen scheint es ernste Probleme zu geben - zuletzt sorgten mehrere Fälle für Aufregung, weil Menschen in vollen Windeln gelegen oder stark abgemagert sind. Eine SN-Recherche zeigt: Kritische Stimmen gibt es genug. Reden wollen die meisten aber nur anonym.

Nicht ganz ein Jahr ist vergangen, seit in Salzburg in einem Pflegeheim Kritik an schweren Missständen laut geworden ist - von einem Pflegeskandal war die Rede, der letztlich den zuständigen Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) das Amt gekostet hat. Zur Erinnerung: ...