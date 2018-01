Männer in klassischen Pin-up-Posen verstören

Für ein Benefizprojekt für steirische Frauenhäuser werden Kalenderklischees aufs Korn genommen.

Ein nackter Körper, der sich in einem Laubhaufen räkelt. Eine Figur, die mit Engelsflügeln durch die Landschaft zu schweben scheint. Ein grell geschminktes Gesicht, das durch Mimik ein hohes Maß an Naivität ausstrahlt: Bilder wie diese sind in Jahreskalendern keine Seltenheit, bei den Akteuren handelt es sich ausschließlich um Frauen. Grund genug für einen steirischen Musiker und Soziologiestudenten, einen Rollentausch vorzunehmen. In dem von Stefan Reinisch (sein Künstler- und Bandname lautet Julia G.) produzierten "Twisted Gender Roles"-Kalender schlüpfen Männer - zumeist er selbst - in klassische Pin-up-Posen und machen so deren Fragwürdigkeit deutlich sichtbar.

"Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit gesellschaftlichen Themen", sagt der 27-jährige, in Graz lebende Steirer. Schon als er seine Rauchfangkehrerlehre absolviert hat, wunderte er sich über die vom Meister aufgehängten einschlägigen Kalender. "Ich habe nie verstanden, was daran so toll oder erotisch sein soll", berichtet Julia G.. Die Künstlichkeit der Ewig-gleichen-Darstellungen sei vor allem eins: peinlich. So sei bei ihm über die Jahre die Idee entstanden, das Genre Pin-up-Kalender satirisch zu überhöhen.

SN/birgit kniebeiss Pin-up-Fotos mal anders: Ein Kalenderblatt von Julia G. alias Stefan Reinisch.

Ein Mann in der "Verführerrolle" befremdet

"Bilder können viel in einer Person auslösen und auch viel über das Denkverhalten einer Person sagen", steht auf der Homepage des engagierten Musikers, der durch schrille Bühnenshows und eindeutig zweideutige Texte bekannt ist.

Und: "Warum sehen wir bestimmte Bilder und Werbungen als erotisch an, warum manche wiederum als anstößig, wenn es sich zwar um dasselbe Bild, allerdings aber um das andere Geschlecht handelt?" Sein Ziel sei es nicht, die Leute zu belehren, sondern sie zu ermuntern, über gängige Klischees und letztlich auch über sich selbst und ihre Einstellung zu Mann und Frau nachzudenken, betont der Steirer, der auch Mastermind der Hardrock-Band Julia G. ist. Die verführerischen Werbeposen kippen durch die männliche Besetzung sofort ins Lächerliche, Fragwürdige. Ein rosa glaciertes Donut essen, während man - spärlich bekleidet - auf einer rosa Plüschdecke liegt? Was viele bei einer Frau immer noch als "ganz normal" erachten würden, befremdet, wenn plötzlich ein Mann der Hauptdarsteller ist.

"Kritik an dem Alltagssexismus und der sexualisierten Gewalt"

Für "Twisted Gender Roles" haben alle Mitwirkenden - auch das Fotografenteam Birgit Kniebeiß, Tanja Van Lonsperch und Georg Schatz - ehrenamtlich agiert. "Es war bald klar, dass wir uns nicht bereichern wollen, sondern den Reinerlös des Kalenders dem Verein Frauenhäuser Steiermark, der eine ganz tolle Arbeit macht, zur Verfügung stellen", betont der 27-Jährige, der sein Aufsehen erregendes Produkt als "Kritik an dem Alltagssexismus und der sexualisierten Gewalt" versteht. Bei den Frauenhäusern ist man über die Initiative hoch erfreut. "Der Kalender stößt auf große Resonanz, die ersten 250 Stück waren rasch weg, wir haben 1000 zusätzliche Exemplare nachgedruckt", sagt Michaela Gosch, Geschäftsführerin des Vereins Frauenhäuser Steiermark. Verwendet werden die Spenden unter anderem für Mal- und Kunsttherapien für Kinder und Frauen oder für die Installierung von Kommunikationskursen.

Der Kalender wirkt nur auf den ersten Blick amüsant und humorvoll. Das Nachspielen fragwürdiger Darstellungen ist ein gesellschaftskritischer Ansatz, der auf der Bildserie "Men-Ups" des amerikanischen Fotografen Rion Sabean aufbaut.

Auch Sabean hat Männer in "klassischen Frauenposen" abgelichtet und damit an tradierten Geschlechterbildern gerüttelt: Muss eine Frau denn immer sexy und lasziv sein, während der Mann stets Stärke und Souveränität auszustrahlen hat?