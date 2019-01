Mafia-Mord: "Dritter Mann" nicht mehr des Mordes verdächtigt

Der 29-jährige Mann, der wegen einer möglichen Verwicklung in den Aufsehen erregenden mafiösen Mordanschlag in der Wiener Innenstadt vom 21. Dezember in U-Haft genommen wurde, ist nicht mehr der Beteiligung am Mord verdächtig. Das gab die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Dienstagabend auf APA-Anfrage bekannt.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Der 29-jährige Verdächtige darf aufatmen