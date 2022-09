Mahnbrief-Verfahren in Wien

Die Betrugsanzeigen zu massenhaft versandten Mahnschreiben eines Anwalts aus dem Marchfeld an Kleinunternehmen wegen Datenschutzverletzung prüft nun die Staatsanwaltschaft Wien.

Was Justizinsider erwartet haben, ist nun eingetreten: Die Anzeigen wegen Betrugsverdachts, die gegen einen niederösterreichischen Anwalt erstattet wurden, der massenhaft Mahnschreiben wegen angeblicher Datenschutzverletzungen versandt hatte, werden nicht an dem für den Juristen zuständigen Gericht, in Korneuburg, untersucht. Der Grund dafür ist, dass der Vater des betreffenden Rechtsanwalts Richter am Landesgericht Korneuburg ist.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Gudrun Bischof, sagte den SN am Montag auf Anfrage: "Der Akt wurde an die Staatsanwaltschaft Wien abgetreten, um jeden Anschein der Befangenheit auszuschließen. Der Grund ist die Tätigkeit des Vaters eines Angezeigten als Richter am Landesgericht Korneuburg."

Eine der Anzeigen, die in Korneuburg erstattet wurde, stammt vom Salzburger Anwalt Peter Harlander. Er hatte den Gerichtsstand des Anwalts als Absender der Mahnschreiben ausgewählt. Der Grazer Anwalt Harald Christandl hingegen hatte die Staatsanwaltschaft Graz eingeschaltet - diese sei zuständig, denn wenn die behauptete Verletzung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bei seinen Mandanten überhaupt verwirklicht worden sei, dann im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Graz. Auch Christandl sagte am Montag, der Fall sei nach Wien abgetreten worden.

Wie berichtet, hatte der Anwalt aus dem Marchfeld in den vergangenen Wochen vermutlich Tausende Kleinunternehmer zur Zahlung von je 190 Euro aufgefordert. Davon entfielen 100 Euro auf Schadenersatz für seine Klientin, eine Frau aus Wien, und 90 Euro auf die Bearbeitungsgebühren des Anwalts.

Es hatte zahlreiche Beschwerden über die Vorgangsweise des Anwalts gegeben. Unabhängig davon kann die Verwendung von Google-Schriften auf Websites tatsächlich dazu führen, dass der US-Datenkonzern die IP-Adresse der Besucher und Besucherinnen erhält.

Die Rechtsanwaltskammer Niederösterreich stellte fest, das Vorgehen des Anwalts sei nicht illegal, aber es hätte "gelindere Mittel" gegeben, die Probleme aufzuzeigen.

In den Betrugsanzeigen wird argumentiert, eine Einzelperson könne nicht in so kurzer Zeit für Tausende Homepages diese Datenschutzverletzung festgestellt haben. Wenn dafür aber aus geschäftlichen Gründen eine spezielle Software eingesetzt wurde, falle das Argument weg, die Klientin sei in ihrem persönlichen Recht auf Datenschutz verletzt worden.