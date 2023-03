Mahnbriefe: Staatsanwalt sieht versuchten Millionenbetrug

Der beschuldigte Rechtsanwalt will die Einstellung des Verfahrens, aber Zeugen belasten ihn und seine Mandantin.

Am vergangenen Samstag beklagte sich Rechtsanwalt Marcus Hohenecker aus Groß-Enzersdorf (Marchfeld) in der ORF-TV-Sendung "Bürgeranwalt", dass er nach seiner Welle von Abmahnbriefen an Zehntausende Kleinunternehmen nun als Betrüger hingestellt werde. "Ich hätte nie gedacht, dass sogar die Behörden in der Sache tätig werden", sagte Hohenecker unter anderem. Dabei habe er nur für seine Mandantin Eva Z. darauf hingewiesen, dass ihr Recht auf Datenschutz durch Website-Betreiber verletzt worden sei, die Schriften des US-Konzern Google (Google Fonts) verwenden. Beim Aufruf solcher Homepages ...