Mahnwache für getötete 16-Jährige in Wiener Neustadt

Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen vor mehr als einer Woche in Wiener Neustadt hat am Montagabend eine Mahnwache im Anton-Wodica-Park, dem Auffindungsort der Leiche, stattgefunden. Zu der Kundgebung hatte "Eine Kerze für Wiener Neustadt" via Facebook eingeladen.

SN/APA (Archiv/Einsatzdoku)/EINSATZ Kundgebung im Anton-Wodica-Park