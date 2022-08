Mahnwache nach Suizid

In Wien war eine Gedenkveranstaltung für die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr geplant. Weiter Diskussion um Umstände des Todes.

Die Debatte rund um den Suizid der Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr geht weiter. Die 36-Jährige war am Freitag tot in ihrer Praxis gefunden worden. Einer breiten Öffentlichkeit war sie bekannt geworden, weil sie Morddrohungen von Coronaleugnerinnen und -leugnern bzw. Impfkritikerinnen und -kritikern in den sozialen Medien erhalten hatte.

Für Montagabend war eine Gedenkveranstaltung unter dem Motto "Yes we care" auf dem Stephansplatz in Wien geplant. Aufgerufen dazu hat Künstler Daniel Landau. Es war eine Aktion, die breit unterstützt wurde. ...