Maler aus NÖ wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt

Ein niederösterreichischer Maler, der in der Öffentlichkeit nicht breite Popularität genießt, in Künstler-Kreisen aber nicht ganz unbekannt ist, ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung rechtskräftig zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt worden. Er hatte im März 2022 auf einem Blog einen Beitrag mit antisemitischen Ausfällen kommentiert, die einer Leugnung bzw. Verharmlosung der NS-Verbrechen gleichkamen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Maler in Wien nach NS-Verbotsgesetz zur Verantwortung gezogen