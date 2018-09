Mammuts zerlegt: Sensationsfund bei Autobahn-Bau in Niederösterreich

Archäologe entdeckte seltene "kill cite" in Niederösterreich - eine Mammut-Zerlegungsstätte.

"Außergewöhnlich" und "sehr wichtig für Österreich": So bezeichnen Wissenschafter das, was unter einem Feld im niederösterreichischen Drasenhofen verborgen lag und erst im Dezember 2016 ans Tageslicht kam: Knochen und Stoßzähne von zumindest zwei Mammuts. Dass nun darüber hinaus menschliche Spuren bestätigt wurden und sogar von einer "kill cite"- einer steinzeitlichen Zerlegungsstätte - die Rede ist, gilt in Fachkreisen als Sensation. Zwar gibt es immer wieder Funde von Mammut-Stoßzähnen, so schön und klar wie in Niederösterreich fallen diese aber selten aus.

Fest steht, dass die urzeitlichen Tiere an ihrem Fundort gejagt, getötet und zerteilt worden sind. Von dort aus wurden Knochen, Fleisch und Felle ins Lager der Steinzeitmenschen geschafft. Das ist international beachtlich, sagen Insider. Lediglich zehn bis zwanzig solcher Fundstellen gebe es in ganz Europa.

Der Sensationsfund lag dort, wo der Umfahrungsbau zur A5, der Nordautobahn, stattfand.