"Man kann sich Krieg nicht vorstellen, wenn man ihn nicht erlebt hat"

Elfriede Knobloch (91) wurde von den Nazis aus Wien vertrieben, in ein Konzentrationslager deportiert und auf einen Todesmarsch geschickt. Acht Jahrzehnte später fühlt sie mit den Opfern des Krieges in der Ukraine.

In ihrer Gemeindebauwohnung im 20. Wiener Gemeindebezirk blickt Elfriede Knobloch etwas verloren ins Leere. "Ich hab geglaubt, wir hätten das überwunden", sagt sie ratlos. Mit ungeheurer geistiger Wendigkeit verfolgt die 91-Jährige etwas, von dem sie sicher war, dass es nicht mehr zurückkehrt: Krieg in Europa. Was gerade in und mit der Ukraine passiert, nimmt die Wienerin ziemlich mit. Besonders die Luftaufnahmen des Theaters in Mariupol, wo die Menschen in riesigen kyrillischen Lettern "Kinder" auf die Erde schrieben und dennoch Bomben ...