"Man muss den Neusiedler See pflegen wie einen Weingarten"

Aus Angst vor einer drohenden Austrocknung des Neusiedler Sees gehen die Menschen im Nordburgenland bereits auf die Straße. Der Bürgermeister von Jois organisierte die erste Demonstration: "Das Schlammbaggern hat nichts gebracht."

Der Neusiedler See ist längst zu einem Symbol geworden für den rasant fortschreitenden Klimawandel sowie die Trockenheit, die seit Monaten in Ostösterreich nicht nur die Grundwasserspiegel sinken, sondern ganze Seen und Flüsse verschwinden lässt. Rund um den riesigen Steppensee wächst die Angst vor einem weiteren Verdunsten des Unesco-Welterbes. Am Donnerstag blockierten Demonstranten in Jois, einer Nachbargemeinde der Bezirkshauptstadt Neusiedl, mit etwa 30 Traktoren für drei Stunden die Bundesstraße. Organisator war Bürgermeister Johann Steurer: "Wenn es so weitergeht, haben wir nächstes ...