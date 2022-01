"Man steht als Studierender ganz oft allein da"

Viele Universitäten fahren in Pandemiezeiten ein Minimalprogramm. Das hat Folgen.

Frau A. aus Eugendorf ist verzweifelt. Freilich nicht so sehr wie ihr 22-jähriger Sohn, der an der Technischen Universität Graz Informatik studiert, aber in ihr wachsen Ratlosigkeit und Ärger. Die Ursache: Die Uni des Filius hat geschlossen. Schon wieder. Wegen Corona. Ihr Sohn habe mittlerweile panische Angst, später keine Arbeit zu finden. Er sehe derzeit kein Licht am Ende des Studientunnels. "Nie hat er psychische Probleme gehabt. Jetzt braucht er einen Psychologen", klagt Frau A. Der 22-Jährige leide auch zusehends ...