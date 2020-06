Almen sind kein rechtsfreier Raum. Kuhattacken: Was wir aus dem neuen OGH-Urteil lernen können.

Als am 28. Juli 2014 eine deutsche Wanderin auf einer Alm in Tirol von einer Rinderherde angegriffen und getötet wurde, ahnte wohl noch niemand, welche Ausmaße dieser Fall einmal annehmen würde - vermutlich am wenigsten der Landwirt, dem die Tiere ...