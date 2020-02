Mann attackiert betagte Mutter in Wien-Favoriten

Schwerstens misshandelt hat in Wien-Favoriten ein 57-Jähriger seine eigene Mutter. Der Mann griff die Frau Freitag am späten Vormittag plötzlich im Beisein einer Bekannten an, würgte und trat auf sie ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, der Sohn wurde festgenommen.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei nahm den 57-jährigen Mann fest