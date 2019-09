Mann attackierte Frau mit Messer in der Steiermark

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Voitsberg hat seine 44-jährige Arbeitskollegin am Freitag mit einem Messer attackiert. Bei der Auseinandersetzung wurden beide schwer verletzt. Der Vorfall passierte in den Morgenstunden in der Wohnung des Mannes im Bezirk Voitsberg, wie die Polizei Steiermark mitteilte. Beide standen demnach unter Drogeneinfluss.

SN/APA/LUKAS HUTER Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen