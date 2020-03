Mann attackierte in Wien Lebensgefährtin mit Messer

Ein 30 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Favoriten seine Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert und verletzt. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand keine. Der 30-Jährige befindet sich in Haft, informierte die Polizei am Mittwoch.

SN/APA (Themenbild)/HANS PUNZ Die Polizei nahm den Verdächtigen fest