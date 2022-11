Mann aus brennender Wohnung in Wien-Simmering gerettet

Die Wiener Berufsfeuerwehr hat am Samstag einen 43-Jährigen aus seiner brennenden Wohnung in einem Hochhaus im Bezirk Simmering gerettet. Der Brand brach im fünften Stock einer Wohnhausanlage an der Adresse Unter der Kirche aus und führte gegen 13.15 Uhr zu einem Feuerwehrgroßeinsatz mit 16 Fahrzeugen.

SN/Anna Boschner