Mann aus römischer Ausgrabung in Wiener Innenstadt geborgen

Ein Mann ist Dienstagfrüh aus einer römischen Ausgrabung am Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt geborgen worden. Nach einem Notruf durch einen Zeugen rückten Berufsfeuerwehr und Berufsrettung kurz nach 5.00 Uhr zu der Sehenswürdigkeit aus. Ein Feuerwehrmann stieg per Flaschenzug und unter Zuhilfenahme einer Drehleiter zu dem Mann hinunter, der sich in einem rund fünf Meter tiefen Bereich der Anlage befand, sagte ein Feuerwehrsprecher der APA.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Rettungsaktion am Michaelerplatz