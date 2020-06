Mann bedroht Freundin und Polizisten mit dem Umbringen

Ein 23 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Neubau seine Freundin und Polizisten mit dem Umbringen bedroht. Er konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden. Die 47-jährige Lebensgefährtin des Mannes wurde leicht verletzt. Über den Österreicher wurde ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, berichtete die Polizei am Freitag.

SN/APA (Themenbild)/HANS PUNZ Der tobende Mann wurde festgenommen