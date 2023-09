Mann bei Badeunfall in der Wiener Alten Donau ertrunken

Ein Mann ist Samstagfrüh beim Bundesbad an der Alten Donau in Wien ertrunken. Laut Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr, hatten Menschen unbeaufsichtigte Kleidung und einen Rucksack entdeckt und gegen 8.15 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Der Eigentümer wurde nicht gefunden, also rückte die Berufsfeuerwehr mit drei Taucherfahrzeugen aus. Zwei weitere Feuerwehrtaucher wurden vom Wiener Rettungshubschrauber "Christophorus 9" aufgenommen und zum Unglücksort geflogen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Badeunfall in der Alten Donau führte zu Großeinsatz