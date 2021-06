Mann bei Home Invasion in Kärnten mit Holzlatte verprügelt

Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land ist in der Nacht auf Sonntag Opfer einer Home Invasion geworden. Wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte, war der Täter, ein 24-jähriger Asylwerber aus Afghanistan, ins Haus des 60-Jährigen eingedrungen und hatte ihn mit einer Holzlatte attackiert. Der Täter entkam zuerst mit einer Münzsammlung als Beute, wurde aber später gestellt und legte nach einiger Zeit ein Geständnis ab.

Polizei nahm 24-Jährigen nach Home Invasion in Kärnten fest