Mann bei Messerattacke gegen Arzt nicht zurechnungsfähig

Jener Mann, der am 10. Juli 2019 als Patient einen Arzt in der Herzambulanz des Wiener Sozialmedizinischen Zentrums (SMZ) Süd niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hat, war zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Daher kann er nicht wegen versuchten Mordes verantwortlich gemacht werden, ein Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wurde eingebracht.

SN/APA (Archiv)/HERBERT-PFARRHOFER Tat im Juli 2019 im SMZ Süd