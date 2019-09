Mann bei Pkw-Brand nach Kollision mit Baum verletzt

Ein 19-Jähriger ist am Wochenende mit seinem Pkw in Leitzersdorf (Bezirk Korneuburg) in gegen einen Baum geprallt. Ein nachkommender Lenker versuchte laut Polizei vergeblich, den eingeklemmten Mann zu befreien. Das Auto begann zu brennen, ein weiterer Fahrer konnte die Flammen rasch mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Die Feuerwehr befreite den Verletzten, der dann in das Wiener AKH geflogen wurde.

SN/APA (Symbolbild)/HANS PUNZ Der 19-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen