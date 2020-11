Mann bei Streit in Grazer Mehrparteienhaus erstochen

Bei einem Streit zwischen zwei Bekannten in einem Grazer Mehrparteienhaus ist am Dienstagabend ein 43-Jähriger mit einem Messer erstochen worden. Der Mann erlag kurz nach 19.00 Uhr im Krankenhaus seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern in der Lilienthalgasse war es gegen 17.45 Uhr gekommen. Während das Opfer der Attacke ins Spital gebracht wurde, nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter in unmittelbarer Nähe unverletzt fest.

Quelle: APA