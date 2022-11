Im niederösterreichischen Waldviertel ist am Samstag ein Mann im Rahmen einer Treibjagd angeschossen worden. Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mitteilte, wurde der Jäger per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr bestehe nicht, wurde betont.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Ermittlungen der Polizei laufen