Mann bei Wohnhausbrand im Nordburgenland ums Leben gekommen

Bei einem Wohnhausbrand in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist Freitagfrüh ein Mann ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland der APA mit. Die Feuerwehren aus Steinbrunn, Zillingtal, Müllendorf und Eisenstadt rückten nach der Alarmierung gegen 5.20 Uhr zu den Löscharbeiten aus, hieß es. Laut Polizei ist der Brand mittlerweile unter Kontrolle.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Neben den Feuerwehren waren auch zwei Rettungswägen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei im Einsatz.

Vor genau einer Woche war ein Ehepaar bei einem Wohnhausbrand in der Nachbarortschaft Neufeld an der Leitha ums Leben gekommen. Das Feuer dürfte damals durch einen Heizlüfter, der zu nahe an brennenden Sachen gestanden sei, ausgelöst worden sein, hieß es vergangenen Freitag von der Polizei.

Quelle: APA