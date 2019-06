Mann erlitt bei Streit in Linz einen Messerstich

Drei Männer - ein 19- und ein 33-jähriger Afghane sowie ein iranischer Staatsbürger - sind am Samstag in den frühen Morgenstunden in der Linzer Altstadt in Streit geraten. Dabei wurde der 33-Jährige von seinem Landsmann mit einem Messer am Rücken verletzt. Der Iraner schlug mit einem Gürtel auf das Opfer ein, teilte die Polizei mit.

SN/APA/BARBARA GINDL Bei der Auseinandersetzung gerieten drei Männer in Streit