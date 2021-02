Mann erstach Frau in Wien-Favoriten

Mordalarm in Wien-Favoriten: Ein 52-Jähriger hat vermutlich seine 45-jährige Ehefrau am frühen Mittwochnachmittag erstochen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich sprach der syrische Staatsbürger gegen 13.45 Uhr Streifenpolizisten an und sagte, seine Frau hätte ihn geschlagen. Dabei fiel den Beamten auf, dass er an der Kleidung und an den Händen Blut hatte. Der Mann führte die Polizisten zu einer Wohnung, in der sie eine stark blutende Frau ohne Bewusstsein entdeckten.

SN/APA/LUKAS HUTER Polizei ermittelt nach Mordalarm in Wien-Favoriten