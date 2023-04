Mann filmte in öffentlichem WC heimlich Hunderte Menschen: Datenschutzbehörde verhängte 25.000 Euro Strafe

Plus

Ein Mann filmte heimlich auf einer öffentlichen Toilettenanlage Hunderte Personen in intimsten Momenten. Als ihm die Polizei auf die Schliche kam, kam die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass in dem Fall in Oberösterreich kein Strafdelikt vorlag. Bei der Datenschutzbehörde setzte es für den Aufsteller der Kamera mit Bewegungssensor aber eine empfindliche Strafe.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/DPA Für illegale Videoaufnahmen in einer öffentlichen Toilettenanlage in Oberösterreich verhängte die Datenschutzbehörde eine Geldstrafe von 25.000 Euro (Symbolbild).