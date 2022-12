Mann flüchtete mit Moped durch Klagenfurter Einkaufszentrum

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Freitagabend ein 21-jähriger Mopedlenker in Klagenfurt geliefert. Der Mann war der Polizei davongerast und auf seiner Flucht sogar durch ein Einkaufszentrum gefahren. Der 21-Jährige, der keinen Führerschein hat, wurde angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Erst Sturz stoppte 21-Jährigen ohne Führerschein