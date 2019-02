Mann flüchtete vor Polizei - Beamte retteten sein Leben

Em 20-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag auf der Flucht vor der Polizei in die Steyr gestürzt. Die Beamten wurden zu Lebensrettern für den Mann. Sein Kopf war bereits komplett unter Wasser. Nachdem in einer Bank ein Alarm ausgelöst worden war, folgten die Polizisten dem Verdächtigen, berichtete die Pressestelle der oberösterreichischen Polizei.

SN/APA/BARBARA GINDL Polizei in "Doppelfunktion"