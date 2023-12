Mann verletzte Frau vor Töchtern mit Stanleymesser

Ein 37 Jahre alter Mann soll am Dienstagnachmittag in Wien-Meidling seine 35-jährige Frau mit einem Stanleymesser verletzt haben. Außerdem soll er gedroht haben, die Frau umzubringen. Die beiden Töchter des Paares im Alter von sieben und neun Jahren mussten die Tat mitansehen. Der Sohn brachte die Frau in ein Krankenhaus, dort wurde die Polizei verständigt. Nach dem 37-Jährigen wird gefahndet, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Nach dem mutmaßlichen Täter wird gesucht