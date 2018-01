Mann fuhr nach Streit mit seinem Pkw in Nachtklub

Weil er nach einem Streit mit anderen Gästen vom Sicherheitspersonal des Lokals verwiesen wurde, sind am Montag in Regau im Bezirk Vöcklabruck bei einem 23-jährigen Mann alle Sicherungen durchgebrannt. Der Schörflinger setzte sich gegen 8.10 Uhr kurzerhand betrunken hinter das Steuer seines Autos, durchbrach mit dem Pkw die Notausgangstür und in fuhr in das Innere des Tanz- und Nachtklubs.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Dem Betrunkenen wurde der Führerschein abgenommen