Mann gab Drohbrief in Pfarramt ab

Am Wochenende hat ein 28-Jähriger in der Stadtpfarrkirche von Waidhofen an der Thaya für Wirbel gesorgt. Der Mann betrat das Gotteshaus mehrmals, läutete Glocken und attackierte den herbeigeilten Priester verbal. Nachdem der Beschuldigte am Montag einen Drohbrief im Pfarramt abgegeben hatte, wurde er festgenommen, bestätigte die Polizei am Mittwoch einen Bericht der Tageszeitung "Heute".

SN/APA/BARBARA GINDL Der Beschuldigte suchte mehrmals das Pfarramt auf