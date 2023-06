Mann gestand in Wr. Neustädter Prozess Tötung seiner Ehefrau

Ein 65-Jähriger ist am Dienstag wegen der Tötung seiner Ehefrau im August 2022 in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) vor dem Landesgericht Wiener Neustadt gestanden. Der Mann bekannte sich zum Mordvorwurf nicht schuldig, er gestand Totschlag. "Ich habe meine Frau getötet. Durch die Kränkung und Demütigung hat es mir die Füße weggezogen", sagte der Niederösterreicher. Nach der Tat hatte er angegeben, das Opfer leblos aufgefunden zu haben. Ein Urteil ist für Donnerstag geplant.

Der Angeklagte soll die 57-Jährige am 24. August des Vorjahres in den Morgenstunden mit 15 wuchtigen Schlägen mit einem Spitzmeißel gegen den Kopf umgebracht haben, sagte die Staatsanwältin. Das Opfer starb an einem Schädel-Hirn-Trauma.

Nach einer morgendlichen Laufrunde war der Angeklagte am 24. August 2022 ins Schlafzimmer gegangen, um sich zu seiner Frau ins Bett zu legen. Sie hatte ihn laut seiner Aussage zurückgewiesen. Damit sie ihn nicht weinen höre, sei er aus dem Raum gegangen. Vom Ankleidezimmer habe er einen Spitzmeißel mitgenommen, der als Schutz vor Einbrechern seit Jahren dort versteckt war. Auf seine Worte "Du bist so ein undankbares Luder. Warum machst du das?", habe die Frau erwidert: "Du bist selber schuld, du Egoist. Und jetzt geh und lass mich weiterschlafen." Der Angeklagte berichtete vor Gericht unter Tränen: "Sie hat mich weggeschickt wie einen Hund. Da hat mein Hirn auslassen. Das war so eine Demütigung. Ich war nicht Herr meiner selbst." Mehrmals habe er daraufhin mit der Waffe auf den Hinterkopf der Frau eingeschlagen.

Nach der Tat hatte der Beschuldigte die Katzenklappe beschädigt, um einen Einbruch zu fingieren. Weil das Einfamilienhaus von Kameras umgeben war, hatte der Angeklagte einen Kurzschluss verursacht und war eine Runde mit dem Hund spazieren gegangen. In der Folge hatte er auf dem Weg zum Einkaufen die Tatwaffe in einem Windschutzgürtel entsorgt. Nach seiner Rückkehr hatte er den Notruf gewählt und vorgegeben, er habe seine Frau tot aufgefunden. "Ich habe mich mehr als stümperhaft benommen bei dieser Tat", resümierte der 65-Jährige: "Ich war mein ganzes Leben so ein rechtschaffener Mensch. Ich habe alles zerstört." Er war zunächst als Zeuge vernommen, aber wenig später festgenommen worden.

Bei der Kriminalpolizei und vor der Haft- und Rechtsschutzrichterin soll der Pensionist sinngemäß behauptet haben, dass ein unbekannter Einbrecher seine Frau umgebracht habe. Dem Angeklagten wird deshalb auch angelastet, die Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung wissentlich vorgetäuscht zu haben. Zu diesem Vorwurf bekannte sich der 65-Jährige schuldig. Er sei zu feige gewesen, die Tötung zu gestehen, sagte der Angeklagte: "Ich habe geglaubt, ich kann durch dieses Lügengerüst die Tat verschleiern." Er entschuldigte sich vor Gericht auch dafür, dass er die Zuständigen im Zuge der Ermittlungen "so vorsätzlich angelogen" habe. Daten auf der Uhr des Mannes sollen Ermittler auf die Spur des Verdächtigen gebracht haben.

Verteidiger Michael Dohr sprach von einer "Spontantat aufgrund eines Gefühlsausbruchs". "Es gibt absolut kein Motiv, warum er das getan hat", betonte der Rechtsanwalt. Das vermögende Paar war laut Dohr seit 18 Jahren zusammen, davon 16 Jahre verheiratet. Die beiden "haben ein schönes Leben gehabt und es ist ihnen wirklich gut gegangen", sagte der Rechtsanwalt. Das Haus und weitere Vermögenswerte waren auf die Frau überschrieben, in den Testamenten des Paares war jeweils der Partner als Alleinerbe bestimmt. Er habe genug Pension, "ich brauchte kein Geld", betonte der 65-Jährige zur Frage nach einem möglichen Motiv.

Der Angeklagte sprach von einer Vorzeigeehe zu Beginn. 2022 sei seine Frau oft spät heimgekommen und habe nicht mehr so oft gekocht, "ich habe mich vernachlässigt gefühlt". Wenn er etwas erwidert habe, "ist die Stimmung noch explosiver geworden". Ein Dorn im Auge war ihm die Freundschaft der 57-Jährigen mit einer Nachbarin. Die beiden Ehepartner hatten einander immer wieder Briefe geschrieben. In einer Nachricht des späteren Opfers vom August 2022 war zu lesen: "Es geht mir gar nicht gut, du merkst es nicht einmal. Du bist so ein Egoist."

Die Persönlichkeit seiner Frau habe sich mit einer Krebserkrankung verändert, sagte der 65-Jährige. "Vielleicht war ich zu wenig empathisch, das kann schon sein", räumte er ein, er habe aber immer wieder das Gespräch gesucht. Als "Demütigung" und "Provokation" hatte er etwa empfunden, dass seine Frau im August den im Haus befindlichen Revolver versteckt hatte - mit den Worten "es ist zu unser beider Sicherheit".

Zur Tat sei es "durch eine plötzliche Kränkung" gekommen, sagte Dohr. "Es gibt meines Erachtens nach einen objektiven Beweis, dass diese Tat niemals geplant war", erklärte der Verteidiger. Laut Pulsuhr hatte der Angeklagte wenige Minuten zuvor eine Pulsfrequenz von 66. Um 7.01 Uhr hatte der Wert 190 betragen, 47 Minuten später noch 109.

Die weitere Befragung des Beschuldigten soll nach einer Pause fortgesetzt werden. Geplant ist auch die Erörterung von Gutachten. Der Geschworenenprozess geht am Donnerstag weiter.