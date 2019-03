Mann gestand Wirtin Bankraub in Wien - Festnahme

Eine Bank ist am Mittwoch auf der Mariahilfer Straße im gleichnamigen Wiener Bezirk Schauplatz eines Überfalls gewesen. Ein bewaffneter Mann kam in die Filiale auf der belebten Einkaufsstraße. Ob der Unbekannte Geld erbeuten konnte, war unklar. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt, so die Polizei. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen, nachdem er einer Wirtin die Tat gestanden hatte.

SN/APA/HANS PUNZ Bei dem Überfall gab es keine Verletzten