Mann ging in Wien mit Messer auf Ex-Schwiegervater los

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Freitagabend im Gastgarten eines Lokals in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit zwei Messern auf seinen Ex-Schwiegervater losgegangen. Dieser konnte den Angriff mit einem Sessel abwehren. Zeugen verständigten die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der 30-jährige Türke wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.

