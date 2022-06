Mann griff Ex-Frau im Landesklinikum Melk mit Messer an

Ein 43-Jähriger soll Samstagmittag seine Ex-Frau im Landesklinikum Melk mit einem Messer attackiert haben. Die 41-Jährige georgische Staatsangehörige wurde an Kopf und Hals verletzt. Der Verdächtige flüchtete nach dem Angriff mit dem Pkw und konnte gegen 15.00 Uhr in Kettenreith in der Marktgemeinde Kilb (Bezirk Melk) festgenommen werden, teilte die Polizei am Sonntag per Aussendung mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt wegen Mordversuchs gegen den Georgier.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Die Messerattacke im Landesklinikum Melk wurde auf Video aufgezeichnet