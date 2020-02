Mann hielt in Vorarlberg Frau Messer an den Hals

Ein 25-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in der Feldkircher Innenstadt eine ihm unbekannte Frau mit einem Messer angegriffen. Er packte die 20-Jährige von hinten um den Hals und hielt ihr ein Küchenmesser an die Kehle, so die Polizei. Der Mann, der offenbar psychisch beeinträchtigt ist, wurde von den Einsatzkräften mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt, die Frau wurde leicht verletzt.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Vorfall ereignete sich in der Innenstadt von Feldkirch