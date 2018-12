Mann in Socken überfiel Tankstelle in Wiener Neustadt

Ein kurios anmutender Überfall hat in der Nacht auf Sonntag die Polizei in Wiener Neustadt auf Trab gehalten. Gegen Mitternacht soll ein Mann, der keine Schuhe, sondern nur Socken anhatte, eine BP-Tankstelle in der Wiener Straße beim Friedhof betreten haben, bestätigte die Polizei am Montag einen Bericht der "NÖN". Zeugen zufolge schrie der Unbekannte "Überfall", nahm Geld aus der Kasse und floh.

SN/APA (Webpic)/HEX Trotz Alarmfahndung blieb der Täter verschwunden