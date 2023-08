Mann in Vorarlberg aus verrauchter Wohnung gerettet

Zigarettenstummel haben am Donnerstag in Nenzing (Bez. Bludenz) einen Zimmerbrand ausgelöst. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Einsatzkräfte alarmiert, als er Rauch aus der betroffenen Wohnung bemerkte. Ein 51-jähriger Mann - er war stark alkoholisiert - konnte aus der völlig verrauchten Wohnung gerettet werden. Er blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur Abklärung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, so die Polizei.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/Z1018 RALF H Zigaretten lösten in Vorarlberg Zimmerbrand aus.