Mann in Wien auf U-Bahn-Gleise gestürzt und von Zug erfasst

Ein 39-Jähriger ist am Samstag gegen 2.00 Uhr in der U4-Station Braunschweiggasse auf die Gleise gestürzt und vom einfahrenden Zug erfasst worden. Der Mann habe jedoch Glück gehabt und sich in den Bereich unter dem Bahnsteig retten können, sodass er vom Zug nur touchiert wurde, sagte Pressesprecher Patrick Maierhofer am Samstag. Die Polizei gehe nicht von Fremdverschulden aus.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE Der Mann konnte sich in den Bereich unter dem Bahnsteig retten