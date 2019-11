Mann in Wien erschossen - Verdächtiger stellte sich

Nach der Tötung eines 47-jährigen Mannes in Wien-Döbling hat sich der Verdächtige am Dienstag in den frühen Morgenstunden in einer Polizeiinspektion gestellt. Der 46-jährige österreichische Staatsbürger wurde festgenommen, seine Waffe sichergestellt, berichtete die Polizei. Die genauen Hintergründe der Tat waren am Vormittag noch unklar, auch die Einvernahme des Beschuldigten war noch ausständig.

Das spätere Opfer und eine 31 Jahre alte Frau befanden sich am Montag gegen 21.30 Uhr im Hof eines Gemeindebaus in Neustift. Der Tatverdächtige näherte sich dort den beiden und gab einen Kopfschuss auf den Mann ab, berichtete die Zeugin in einer ersten Befragung am Tatort. Der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Die Frau selbst blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Nach der Tat flüchtete der 46-Jährige mit einem Pkw. Ein Großeinsatz der Polizei folgte. Mit einem Hubschrauber und Beamten der Wega und Cobra wurde nach dem Bewaffneten gefahndet. Weil zunächst unklar war, wo sich der Schütze aufhielt, "haben Kollegen das Opfer auch aus dem Gefahrenbereich rausgezogen", berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Die beiden Männer und die Frau waren in unterschiedlichen Wohnungen im Gemeindebau gemeldet und haben sich "mit großer Wahrscheinlichkeit auch gekannt", sagte der Sprecher. In welchem Verhältnis sie zueinanderstanden, war am Dienstag noch unklar. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten in den Nachtstunden auch Wohnungen des Mehrparteienhauses, nach Mitternacht wurde die Fahndung auf das gesamte Wiener Stadtgebiet ausgeweitet. Um 5.10 Uhr kam der 46-Jährige dann in die nahegelegene Polizeiinspektion Krottenbachstraße. Als klar war, dass es sich bei ihm um den Tatverdächtigen handelt, sperrten die Beamten die Schleuse im Eingangsbereich der Inspektion und warteten auf die Wega, berichtete Eidenberger. Deren Beamte nahmen den Mann fest. "Er hatte eine Faustfeuerwaffe - mit großer Wahrscheinlichkeit die Tatwaffe - dabei. Diese und die Munition wurden sichergestellt", sagte Eidenberger. Der Verdächtige wurde am Dienstagvormittag auf Schmauchspuren untersucht. Er soll im Laufe des Tages einvernommen werden. Dadurch erwarten sich die Ermittler Informationen zu den Hintergründen der Tat. Quelle: APA