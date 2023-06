Mann in Wien niedergestochen

Ein junger Mann ist in der Nacht auf Samstag in der Wiener Innenstadt von mehreren Personen attackiert worden. Sie fügten ihm eine Stichwunde im Rückenbereich zu, ehe sie flüchteten. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Wiener Polizei fahndete nach den Tätern, die Suche verlief bisher erfolglos. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Polizei am Samstag.

BILD: SN/APA/EVA MANHART Die Tat wurde bei den 'Schwimmenden Gärten' am Donaukanal verübt